Дзун-Хемчикский район, Тыва, 1 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Дзун-Хемчикском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в результате которого погибли три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло вечером 31 января на трассе «Чадан — Ак-Довурак».

МВД Тувы ДТП в Туве

Предварительно установлено, что 35-летний житель города Чадан за рулём автомобиля Toyota Caldina с тремя пассажирами ехал в село Чыраа-Бажы. В какой-то момент, не справившись с управлением он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Fielder, в котором находилась супружеская чета.

«В результате происшествия на месте скончались пассажиры с передних сидений обоих автомобилей в возрасте 35 и 43-лет. В последующем от тяжести полученных травм в хирургическом отделении скончался водитель «Тойота Калдина», — отметили в ведомстве.

Ещё двое пассажиров «Калдины» были доставлены в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Их отправили на амбулаторное лечение. Водитель «Филдера», как отмечается, был трезв.

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