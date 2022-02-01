Вашингтон, 1 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Угроза введения со стороны США новых антироссийских санкций не заставит Россию «пятиться назад и вставать по стойке смирно». Об этом 1 февраля говорится на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

Asiir Посольство России в США

«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что «радикал-националистический госпереворот» на Украине в 2014 году поощряли Соединены Штаты и именно из-за этих событий оказавшиеся под угрозой уничтожения жители Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольства России в США заявили, что своими поставками вооружений Украине власти Соединенных Штатов поощряют решение Киевом конфликта в Донбассе силовым путём.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.