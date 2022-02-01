Находка, Приморский край, , 08:43 — REGNUM В городской больнице Находки патологоанатомы брали деньги с родственников умерших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в минздраве Приморского края.

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Факты поборов выявило руководство больницы. Ведется служебная проверка, итоги будут переданы в правоохранительные органы.

«Администрация больницы привлекает специалистов из медучреждений региона для того, чтобы не останавливать работу патологоанатомического отделения», — добавили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району, который обвиняется в покушении на получение взятки.