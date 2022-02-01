Тбилиси, , 08:39 — REGNUM Сотрудники погранслужбы министерства внутренних дел Грузии не разрешили въехать в страну бывшему депутату Госдумы России, оппозиционеру Дмитрию Гудкову, так как имели право так поступить. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой МВД.

Дмитрий Гудков Dhārmikatva

«Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в сообщении. — Подпункт «и» в этой статье называется «В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии», — сообщили в ведомстве.

Гудков прилетел в Тбилиси 31 января. Он написал в телеграм, что его пограничники сразу отправили назад в Киев без объяснения причин. Оппозиционер заявил, что у него было официальное приглашение и он планировал провести ряд встреч в Грузии.

Напомним, Гудкова в России задержали в июне 2021 года. Его обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК) в связи неуплатой долга за аренду помещения. Когда оппозиционера отпустили через 48 часов, он уехал на Украину.