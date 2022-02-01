Москва, , 08:37 — REGNUM До двух градусов мороза ожидается в Москве 1 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня столичный регион останется под влиянием слабеющего североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и небольших снегопадов при температурном фоне на три-четыре градуса выше положенной климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит от нуля градусов до минус двух, в Подмосковье — от одного градуса тепла до минус четырёх. Скорость ветра не превысит восьми метро в секунду.