Гонконг, Китай, 1 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Полиция Гонконга заявила об аресте 162 человек в ходе соответствующих правоохранительных мероприятий к 25 января 2022 года в рамках действующего с июня 2020 года закона о национальной безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

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Из 162 человек более 100 были привлечены к уголовной ответственности. Полиция в 2022 году продолжит собирать и анализировать разведывательные данные и информацию, касающиеся национальной безопасности, и проводить операции под руководством разведки для предотвращения и пресечения актов и действий, угрожающих национальной безопасности, согласно раздаточному материалу, опубликованному на пресс-конференции полиции Гонконга.

В 2022 году, помимо обеспечения национальной безопасности, полиция Гонконга также будет стремиться мобилизовать силы всего сообщества для борьбы с терроризмом, содействия предупреждению и искоренению преступности, решения проблем, представляющих общественный интерес и укрепления связей с общинами и различными слоями общества Гонконга.