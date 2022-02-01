Джакарта, 1 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил всех жителей с наступлением китайского Нового года. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо

«Проблемы и испытания приходят и уходят, но люди наделены силой, мужеством и способностью противостоять им. Из-за этого мы до сих пор пускаем в ход все фонари надежды. Пусть удача, любовь и здоровье всегда сопутствуют всем нам», — написал президент Индонезии в Twitter.

Напомним, по китайскому календарю Новый год наступил 1 февраля.