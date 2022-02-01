Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 37-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенника, представившегося сотрудником банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Телефонный мошенник

Потерпевший обратился в полицию, пояснив, что ответил на звонок мнимого сотрудника банка. Мужчина поверил злоумышленнику, который сообщил о якобы возможном хищении средств с его банковского счёта. Для поимки преступников заявителю предложили самостоятельно оформить кредит и перевести все средства на якобы безопасный счет.

Ростовчанин последовал инструкции злоумышленника и лишился более 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.