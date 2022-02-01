Пекин, , 08:34 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» поздравил китайский народ с Лунным Новым годом видеоматериалами, снятыми камерой на его орбитальном аппарате, сделав селфи над красной планетой 31 января в канун Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

Марс NASA

Видео, опубликованное Национальным космическим управлением Китая, демонстрирует, что двигатель орбитального аппарата мощностью 3000 лошадиных сил, топливный бак, двигатель управления ориентацией и другие компоненты, находятся в хорошем состоянии.

Отсюда также открывался вид на отражение солнца от орбитального аппарата, флаг Китая на космическом корабле и ледяную шапку на северном полюсе красной планеты. По состоянию на 31 января орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» работает на орбите уже 557 дней на расстоянии около 325 млн км от Земли.

Марсоход «Чжужун» работает уже 255 марсианских дней и проехал в общей сложности 1524 метра по поверхности планеты. По данным космического управления, с момента своего запуска 23 июля 2020 года миссия отправила на Землю 600 ГБ необработанных научных данных. «Тяньвэнь-1» скоро отметит свой первый год на орбите красной планеты, поскольку он достиг Марса 10 февраля прошлого года.