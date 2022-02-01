Сеул, 1 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в январе 2022 года составил $55,32 млрд, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из страны растёт на протяжении пятнадцати месяцев подряд.

Экспорт полупроводников вырос на 24,2%, нефтехимической продукции — на 40%, стали — на 50,1%, нефтепродуктов — на 88,4%.

Поставки в Китай увеличились на 13,1%, в США — на 1,6%, в ЕС — на 13,3%, в страны Юго-Восточной Азии — на 28,9%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $60,21 млрд, что на 35,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит торгового баланса составил $4,89 млрд.