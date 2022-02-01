Варшава, 1 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Министр развития и технологий Польши Пётр Новак в интервью Polskie Radio заявил, что, по оценке его министерства, в 2022 году рост ВВП республики будет около 4,4%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Новак отметил, что высокий рост ВВП Польши за 14 лет стал неожиданностью для многих и подтвердил хорошее состояние польской экономики.

«Польская экономика с лихвой восполнила потери 2020 года и еще раз подтверждает свою устойчивость к потрясениям», — заявил министр.

Новак также напомнил, что, согласно предварительной оценке, опубликованной Центральным статистическим управлением Польши, валовой внутренний продукт республики за весь 2021 год увеличился на 5,7%. В 2020 году это показатель наоборот упал на 2,5%.