* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Из различных провинций Афганистана поступают сообщения, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали местным СМИ воздерживаться от трансляции женских голосов, даже в виде текстовых сообщений.

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Источники в Afghanistan International заявляют, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредила представителей прессы, что к ним будут применены строгие меры, если они не внесут изменения в свои трансляции.

В Герате десятки журналистов и представителей СМИ были вызваны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в департамент информации и культуры и проинформированы об ограничениях, введенных движением.

Согласно источнику в Afghanistan International, представителям СМИ на встрече было дано указание не использовать женские голоса не только для дикторов и гостей, но и при телефонных звонках в студию.

На этой встрече также было подчеркнуто, что в случае публикации песни, зарубежного сериала, негативных новостей, слухов и случаев, которые не соответствуют исламским нормам, к СМИ будут применены серьёзные меры.

Ещё в одном случае, когда местным СМИ запрещены публикации, касается упоминания старейшин, без объяснения, о ком именно из них идёт речь.

Аналогичное заявление было сделано правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для местных СМИ в Кандагаре.

По словам источника в Afghanistan International, средства массовой информации в провинции Хост получили строгое указание не транслировать любую музыку и воздерживаться от трансляции женских голосов. Представителям СМИ в Хосте также было дано указание не транслировать голоса женщин даже в ходе телефонных звонков в студию.

Угрозы и ограничения звучат в то время, когда правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеется обрести легитимность, а представители движения отрицают какие-либо нарушения прав человека и женщин.