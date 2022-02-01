Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Екатеринбурге ушёл из жизни кандидат технических наук и профессор Евгений Семёнович Горонков. Об этом сообщили журналистам в Уральском государственном архитектурно-художественном университете.

Свечи

Mitropoliakuban.ru

Родился Горонков 1 февраля 1931 года. А в 1971 — 2014 годах он работал на кафедре промышленного дизайна вуза, читал там курс лекций по теории механизмов и деталям машин. За большой вклад в развитие на Урале дизайн-образования и многолетний добросовестный труд награждён почётными грамотами. А в 2010 году он издал монографию о кафедре индустриального дизайна.

Сердце Евгения Горонкова остановилось 30 января, за два дня до 91-летия. Прощание с учёным состоится 2 февраля.