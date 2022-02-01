Якутск, , 08:40 — REGNUM Бывший руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Игорь Никитин наказан шестью годами лишения свободы за причинение компании ущерба в 45 млн рублей. Экс-директора признали виновным в превышении полномочий и халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд

Читайте также: Экс-руководитель «Саханефтегазсбыт» Якутии Никитин отправлен в СИЗО Москвы

Суд подтвердил, что Игорь Никитин совершил преступления по статьям 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и тяжкие последствия).

Будучи гендиректором, осуждённый подписал документы по строительству объекта по завышенной стоимости, ущерб составил 27 млн рублей. Ещё более 18 млн рублей «Саханефтегазсбыт» потерял после того, как Игорь Никитин получил вместо оплаты за нефтепродукты самоходный кран.

Как сообщало ИА REGNUM, второй фигурант уголовного дела и соучастник — директор «Норд-Спецстрой-1» Григорий Фероян — объявлен в розыск.