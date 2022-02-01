Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 1 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Глава кузбасского Анжеро-Судженска Александр Рыбалко заразился коронавирусом. Об этомсообщил сам Рыбалко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Сегодня пришёл положительный тест на COVID-19, — написал Рыбалко. — Вакцинировался прошлым летом, недавно прошёл ревакцинацию, поэтому чувствую себя хорошо, болезнь протекает легко. Нахожусь дома, на самоизоляции, работаю в дистанционном режиме».

Напомним, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вернулся к работе в очном режиме после COVID-19.