Сальский район, Ростовская область, , 08:31 — REGNUM В Ростовской области следователи выявили семь эпизодов получения взятки директором Сальского филиала «Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следователи полагают, что в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый вымогал и получал взятки от подчиненных в обмен на покровительство по службе. Сумма взяток превысила 500 тыс. рублей.

Фигурант уголовного дела арестован. Расследование уголовного дела продолжается.