Сальский район, Ростовская область, 1 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выявили семь эпизодов получения взятки директором Сальского филиала «Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следователи полагают, что в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый вымогал и получал взятки от подчиненных в обмен на покровительство по службе. Сумма взяток превысила 500 тыс. рублей.

Фигурант уголовного дела арестован. Расследование уголовного дела продолжается.