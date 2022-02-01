Чита, 1 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Поддержка федерального центра и правительства Забайкальского края существенно помогла сфере здравоохранения региона: в 2021 году туда было направлено 30 миллиардов рублей — на 6,3% больше, чем в 2020 году. Об этом в ходе публичного отчета 1 февраля рассказала руководитель забайкальского минздрава Оксана Немакина. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

ИА REGNUM Здравоохранение

«В 2021 году расходы краевого бюджета возросли на 18,4%, при этом дефицит финансирования территориальной программы государственных гарантий снизился с 32% до 10%. Значительно возросли доходы медицинских организаций от приносящей доход деятельности — на 28,7%. На борьбу с коронавирусной инфекцией было израсходовано 4,6 миллиарда рублей за счет всех источников. Это 15,4% от всех расходов в отрасли», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 января, в связи с тем, что российские регионы, согласно распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), глава Забайкалья Александр Осипов выразил надежду на более тщательную организацию работы по борьбе COVID-19.

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