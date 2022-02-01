Санья, Китай, , 08:29 — REGNUM Хайнаньская международная биржа культурного наследия и искусства открылась 28 января в городе Санья в островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Бронзовая статуя богини Гуаньинь. Санья, о. Хайнань llee_wu

Биржа площадью около 90 000 квадратных метров расположена в центральном деловом районе курортного города. Она направлена на внедрение международных стандартов в выставках, обменах и аукционах произведений искусства и культурных реликвий, подлежащих продаже, а также на создание открытой, профессиональной и эффективной платформы.

Китай стремится превратить Хайнань в международный центр туризма и потребления к 2025 году, а к 2035 году — во всемирно известное направление туризма и потребления.

Мэр Саньи Бао Хунвэнь заявил, что биржа будет способствовать дальнейшей оптимизации обменных услуг, включая аукционы, выставки и хранение, а также станет демонстрацией усилий города по превращению себя в основную область международного центра туризма и потребления.