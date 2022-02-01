Владивосток, , 08:38 — REGNUM Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой без холодной воды остались более 300 домов во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Кран Admnvrsk.ru

Читайте также: В Саратове коммунальная авария оставила без воды более 23 тыс. человек

Без холодного водоснабжения остались 66 многоквартирных домов в Первомайском районе и 257 домов в Первореченском районе.

«По результатам проверки прокуратурой Владивостока будет дана правовая оценка исполнения обязанности по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения, а также своевременности устранения последствий аварийной ситуации», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове утром 31 января произошло понижение параметров подачи холодного водоснабжения.