Багаевский район, Ростовская область, 1 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Ростовской области суд рассмотрит дело в отношении женщины, пытавшейся убить свою двухлетнюю дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что 34-летняя жительница станицы Багаевской в ночь на 22 ноября 2021 года, находясь в нетрезвом виде, во время ссоры с супругом разбила зеркало, поднесла осколок к шее дочери, угрожая убить ребёнка. Затем она попыталась задушить свою дочь. Девочка осталась жива благодаря родственникам, оказавшимся рядом.

Подозреваемая в покушении на убийство была арестована. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Материалы уголовного дела направлены в суд.