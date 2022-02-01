Пекин, 1 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Члены экипажа китайского космического корабля «Шэньчжоу-13» стали первыми китайцами, которые встретили самый важный национальный праздник — китайский лунный Новый год — в космосе, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

На борту основного модуля китайской космической станции, примерно в 400 км над поверхности Земли космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу поздравили соотечественников с Праздником весны специальным видео, опубликованном Китайским агентством пилотируемых космических полетов в канун Нового года. Они пожелали родине и всему китайскому народу процветания.

Командир Чжай, любитель китайской каллиграфии, демонстрируя пару двустиший, сказал: «Я желаю всем вам крепкого здоровья и удачи во всем, что вы делаете».

Одетая в праздничный костюм Ван с красным воздушным шаром в руке пожелала детям по всей стране «энергичного и здорового роста». Е держал наклейку с китайским иероглифом «фу», означающим удачу, и пожелал китайскому народу «счастливого Лунного Нового года и семейного счастья».

Космонавты украсили орбитальный основной модуль красными фонариками, китайскими узелками и вырезанными из бумаги поделками. Праздновали Новый год космонавты также, как на Земле — ели пельмени, надевали новую одежду и украшали стены праздничными растяжками.

16 октября 2021 года миссия «Шэньчжоу-13» отправила троих космонавтов на космическую станцию для шестимесячного пребывания — самого длительного за всю историю пилотируемой космической программы страны.

Они уже пробыли на орбите более 100 дней, выполнив множество задач за последние три месяца, включая выполнение двух выходов в открытый космос, трансляцию научной лекции из космоса и ручное испытание на сближение и стыковку с грузовым судном «Тяньчжоу-2».

Чжай и Ван установили рекорды по наибольшему количеству дней, проведенных в космосе китайским мужчиной и женщиной соответственно, и будут удерживать эти рекорды по крайней мере до 2023 года. Китай завершит строительство своей космической станции в 2022 году, и в будущем все больше китайцев будут праздновать Новый год в космосе.