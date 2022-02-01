Чита, 1 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где в конце января 2022 года стая собак загрызла 7-летнюю девочку, названы территории, где отмечена наиболее сложная обстановка с безнадзорными животными. Подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона 1 февраля сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

По информации управления МЧС России по Забайкальскому краю, речь идёт о Чите, Читинском, Борзинском, Хилокском, Шилкинском районах, Агинске, Петровске-Забайкальском, Карымском.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что работа должна вестись по всей территории региона.

«Думаю, что нужно действовать решительно. Сейчас идёт увеличение числа обращений от людей. Наступает сезонный период, когда животные ведут себя настойчиво, готовят логово, защищают свои территории, проявляют агрессию. В этих условиях оставлять животных на улицах опрометчиво и несёт риски здоровью людей.

Предлагаю обязать абсолютно всех глав в конкретные сроки отловить собак, создать пункты для их временного размещения, параллельно организовать работу по созданию постоянных приёмников», — подчеркнул глава региона.

Он поручил подготовить протокол с решениями комиссии. В частности, главам районов будет поручено в десятидневный срок отловить собак, оборудовать временные приюты и просчитать финансирование, необходимое для строительства постоянных пунктов содержания безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Позднее забайкальские власти приняли решение ввести в границах Читы и Читинского района режим повышенной готовности в связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно постановлению губернатора Александра Осипова, потенциально опасных отловленных бродячих собак запретили возвращать на прежние места обитания. Краевые власти ведут работу с федеральным центром над изменением закона, регулирующего отлов бездомных животных. Инициативу поддержали и руководители других субъектов.

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