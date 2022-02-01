Владивосток, , 08:22 — REGNUM Для проведения плановых военно-морских учений со стрельбами на полигонах боевой подготовки в акватории Японского и Охотского морей вышли около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.

Корабли Тихоокеанского флота Mil.ru

«В учении примут участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корабль управления «Маршал Крылов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что к участию в разных эпизодах маневров будут привлечены малые ракетные и малые противолодочные корабли, а также тральщики и ракетные катера.

Кроме этого, отмечается, что экипажами кораблей будет проведена отработка совместного маневрирования, взаимодействия с морской авиацией и противовоздушная оборону отряда.

При этом уточняется, что в ходе заключительного этапа учений корабли ТОФ будут также проведены артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням.

«В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели учения в Чёрном море и вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.