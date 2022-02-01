Омск, , 08:22 — REGNUM Дорожники устраняют последствия интенсивного снегопада в Омске, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в мэрии города.

Снегопад Pixabay.com

Вечером 31 января в Омске потеплело, начался сильный снегопад. Дорожники приступили к очистке улично-дорожной сети от снежных заносов. Ночью основной упор сделали на очистку дорог к отдалённым территориям, чтобы утром омичи смогли добраться на работу в центр города.

С утра в Омске очищают спуски в подземных переходах, мостовые сооружения. Лестничные сходы, тротуары и прилегающие территории обрабатывают песком. Проезжую часть дорог посыпают песко-соляной смесью.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится в ближайшие часы. Работа по устранению последствий непогоды продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали о погоде в Петербурге 1 февраля.

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