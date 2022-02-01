Москва, , 08:21 — REGNUM Нефтяной рынок 31 января снова был малоактивным. Несмотря на то, что в ходе вечерних торгов на Московской бирже цена Brent повышалась, приближаясь к $89 за баррель, было похоже на то, что нефть устала расти, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Pixabay.com

Иран начал общаться с МАГАТЭ, видимо, ожидая, что возобновление конструктивных переговоров с Западом поможет отменить нефтяное эмбарго, но ответного шага от Запада пока не последовало.

Нефтяной рынок ожидает информации с министерской встречи ОПЕК+, назначенной на 2 февраля.

За январь нефть Brent подорожала на 0,8%, до $89,26 за баррель нефть WTI — на 1,3%, до $91,21 за баррель.

Сегодня, 1 февраля, на утренних торгах нефть марки Brent подорожала на 0,41%, до $88,63 за баррель, цена на нефть WTI выросла на 0,42%, до $88,53.

На сегодняшний день можно говорить пока о небольшой коррекции цены Brent вниз, чем о её росте выше $90 за баррель. Пока прогнозируется коридор по цене Brent в $88,00—89,30 за баррель.

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