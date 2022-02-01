Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 1 февраля, прекращён приём звонков в единую регистратуру по номеру «124». Теперь диспетчеры будут принимать звонки только по «122». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Регистратура в поликлинике City-yaroslavl.ru

По «122» можно вызвать врача на дом, записаться на приём или на вакцинацию, а также уточнить время записи.

Ранее и сообщило, что новосибирским медучреждениям из-за роста числа заразившихся коронавирусом рекомендовали приостановить плановую помощь и диспансеризацию.

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