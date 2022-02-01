Москва, 1 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В России планируют аннулировать незаконные штрафы, которые были назначены гражданам с помощью камер видеонаблюдения. Соответствующую инициативу готовит Генеральная прокуратура РФ. Поправки предлагается внести в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Об этом 1 февраля сообщает газета «Коммерсантъ».

Geograph.ie Видеофиксация ПДД

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По итогам проверки законности работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году выяснилось, что иногда камеры используют «не для профилактики нарушений, а с целью получения дополнительных доходов» местными властями и предпринимателями.

«Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — отметили в Генпрокуратуре.

Так, камеры видеофиксации, которые установлены «за пределами мест концентрации ДТП», были выявлены прокурорами в Бурятии, Дагестане, Карелии, Краснодарском и Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областях.

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В настоящее время, как уточняется, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет права отменять постановление о штрафе.

Инициатива об отмене незаконных штрафов, назначенных гражданам при помощи дорожных камер, ранее уже выдвигалась министерством юстиции РФ и депутатами Госдумы РФ. Однако до логического завершения дело так и не дошло, напоминает издание.