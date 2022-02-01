Токио, , 08:20 — REGNUM Нижняя палата парламента Японии 1 февраля выразила «озабоченность» в связи с продолжающимися нарушениями прав человека в Китае, в принятой резолюции упоминаются Гонконг, Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Внутренняя Монголия и некоторые другие регионы КНР. Об этом сообщает Kyodo News.

Милитаристская Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

из резолюции парламента Японии «Нарушения прав человека нельзя расценивать как внутреннее дело какой-либо отдельной страны».

Агентство отмечает, что документ подготовлен в достаточно сдержанном тоне — в нём напрямую не упоминается руководство КНР, а также отсутствует термин «осуждение». Такая резолюция появилась благодаря компромиссу между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии и центристской партией «Комэйто», входящей в коалицию с ЛДП и поддерживающей с Пекином достаточно тесные отношения. Документ поддержали и оппозиционные партии.

По мнению Kyodo News, принятие данной резолюции было приурочено к открытию в Пекине 4 февраля зимних Олимпийских игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин сделал представление Вашингтону и Токио после заявлений глав МИД и оборонных ведомств США и Японии о Китае по итогам переговоров в формате «два плюс два». По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, позиция Китая по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Гонконга, а также вопросам, связанным с морем, «последовательна и ясна», а США и Япония «грубо вмешиваются во внутренние дела КНР».

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