Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону многоквартирный дом в переулке Кривошлыковском может рухнуть вместе с жильцами. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

Эвакуацию 110 человек власти планируют начать сегодня, 1 февраля. Решение о срочных мерах принято в связи с тем, что в период новогодних праздников была зафиксирована активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Здание может сложиться как карточный домик в любой момент, предупреждают спасатели.

«Введён режим чрезвычайной ситуации, зоной чрезвычайной ситуации определен жилой дом, его жители обязаны эвакуироваться из зоны ЧС. За отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность. Созданы две эвакуационные комиссии: городская и районная», — уточнили власти.

Решение всех бытовых вопросов власти готовы взять на себя. Временно людям предоставят новые квартиры в многоэтажном доме на улице Уланской, 15.

ИА REGNUM сообщало, что жильцы дома в переулке Кривошлыковском продолжают бороться с чиновниками за многоэтажку. Ранее суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции о признании дома аварийным и запретил расселять жильцов. Затем администрация областного центра выпустила повторное постановление, предполагающее изъятие квартир и земель для муниципальных нужд. Коллективную жалобу жильцы в декабре 2021 года направили в прокуратуру Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также донское управление СКР. Однако реакции пока не последовало.