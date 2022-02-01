Нур-Султан, 1 февраля 2022, 08:15 — REGNUM Руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов был освобождён от занимаемой должности указом главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Уточняется, что Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Напомним, Кошанов получил вакантный мандат депутата Мажилиса (нижней палаты) парламента после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
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