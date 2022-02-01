Макао, Китай, 1 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Общий объем импорта товаров в Макао увеличился на 66,2% в годовом исчислении до 153,88 млрд патак (около $19,16 млрд) в 2021 году, в то время как общий объем экспорта товаров увеличился на 19,9% с 2020 года до 12,96 млрд патак, сообщила статистическая служба специального административного района (САР), передает 31 января агентство Синьхуа.

Макао

Последний отчет Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) показал, что дефицит торгового баланса составил 140,91 млрд патак в 2021 году, что на 59,17 млрд патак больше, чем в 2020 году.

Импорт товаров из Европейского союза (ЕС) и материковой части Китая в 2021 году вырос на 74,5% и 75,7% в годовом исчислении до 49,80 млрд патак и 48,52 млрд патак соответственно.

Экспорт товаров на материк вырос на 12,3% в годовом исчислении до 1,81 млрд патак в 2021 году. Экспорт в САР Гонконг, Соединенные Штаты и ЕС увеличился на 22,7%, 22,8% и 6,1% в годовом исчислении соответственно. Внешняя торговля товарами в 2021 году составила 166,84 млрд патак, что на 61,4% больше, чем годом ранее.

В декабре 2021 года общий объем экспорта товаров составил 1,03 млрд патак, снизившись на 15%в годовом исчислении, в то время как общий объем импорта товаров увеличился на 22,2% в годовом исчислении до 14,68 млрд патак, говорится в отчете. (1 патака равна $0,1245).