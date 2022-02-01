Чита, 1 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Власти Забайкалья рассматривают инициативу о введении запрета на выгул собак без владельцев и кормление бездомных животных. Подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона 1 февраля сообщает пресс-служба краевого правительства.

sandrapetersen Бездомная собака

«В связи с приближением сезона случки собаки начнут собираться в стаи, проявлять агрессию, защищать свои места обитания. Для предотвращения новых нападений на людей предлагаем ввести режим повышенной готовности, в рамках которого провести отлов безнадзорных собак в районах края, обратить внимание на крупные населённые пункты», — пояснил руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

По его словам, в муниципалитетах при необходимости нужно организовать дополнительные места временной передержки.

«На период режима повышенной готовности предлагаем ввести запрет на выгул собак без владельцев, кормление безнадзорных животных гражданами, а к нарушителям применять административные наказания», — отметил Андрей Лим.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело было со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. В одном из официальных сообщений на сайт правительства Забайкалья прямо сказано: собаки загрызли ребёнка в Домне.

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников на совещании подчеркнул, что члены Ассоциация сибирских и дальневосточных городов целиком поддерживают идею внесения изменений в закон, который в современной редакции не позволяет бороться с растущей численностью безнадзорных собак на улицах.

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