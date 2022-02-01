Манский район, Красноярский край, , 08:12 — REGNUM В Манском районе Красноярского края 58-летний местный житель признан виновным в убийстве двух человек, угоне, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Суд bloomsberries

Установлено, что вечером 4 августа 2020 года мужчина встретился с 37-летним односельчанином — охотинспектором краевого минэкологии. Встреча произошла около дома последнего в Манском районе. Мужчины поссорились.

Подсудимый уехал домой. Позже к нему на мотоцикле для дальнейшего выяснения отношений приехали охотинспектор и его 36-летний знакомый. В ходе конфликта сельчанин выстрелил в голову охотинспектору. Также он ранил в голову и левую ногу его приятеля, нанёс мужчинам колотые ранения отверткой. От полученных ранений они скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый забрал мотоцикл и поставил его в свой гараж. Затем он погрузил тела и орудие преступления в кузов своего автомобиля, вывез к посёлку Колбинский и сбросил в русло реки. Спустя неделю тела нашли в водоёме.

На территории домовладения подсудимого изъяли огнестрельное оружие, ствол от огнестрельного оружия, боеприпасы различного калибра. Он приобрёл, носил и хранил их незаконно.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничения свободы на полтора года. Кроме того, с него взыскали моральный вред в пользу родственников потерпевших (2,5 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Лесосибирске Красноярского края 24-летний мужчина признан виновным в убийстве своей супруги.

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