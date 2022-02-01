Ульяновск, , 08:11 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование в отношении местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Ульяновска. Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 17 октября 2021 года в Заволжье в коммунальной квартире по улице Краснопролетарская. По версии правоохранителей, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс своему 30-летнему соседу по комнате несколько ударов ножом.

Удары пришлись в область груди. В управлении отмечают, что потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Обвиняемого арестовали. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года по аналогичной статье возбуждено уголовное дело по факту преступления в Димитровграде, где 52-летнего мужчину подозревают в нападении с топором на знакомую. Потерпевшую удалось спасти.

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