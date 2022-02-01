Гонконг, Китай, 1 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило, что экономика Гонконга по предварительным данным выросла на 6,4% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Расходы на частное потребление, расходы на государственное потребление и валовое внутреннее накопление основного капитала увеличились на 5,7%, 4,6% и 10,1% соответственно по сравнению с годом ранее, согласно отчету, опубликованному Департаментом переписи и статистики правительства САР.

В целом за 2021 год общий объем экспорта товаров и импорта товаров увеличился на 19% и 17,5% соответственно в реальном выражении по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете.

Рост ВВП в 2021 году переломил тенденцию падения предыдущих двух лет, однако показатель все еще был примерно на 2% ниже уровня 2018 года, сообщил представитель правительства.

Представитель сказал, что ожидается, что экономика Гонконга продолжит расти в 2022 году, но темпы роста подвержены различным неопределенностям, особенно тем, которые связаны с эпидемией.