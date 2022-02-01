Москва, 1 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пойдёт на осуществление конституционных реформ в стране только в том случае, если они будут способствовать усилению или сохранения его власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Primeminister.am Никол Пашинян

Сергей Маркедонов В принципе, конституционные изменения в Армении возможны. Хотя Пашинян неоднократно менял свою концепцию: то он выступал за то, чтобы Армения осталась парламентской республикой, то предлагал сделать её президентской, напирая на то, что парламентская система — модель для Армении довольно громоздкая и не очень хорошо знакомая. То есть, от него поступали совершенно разные сигналы. В дальнейшем же всё зависит от того, насколько реальными будут какие-то конкуренты Пашиняну. Если вдруг окажется, что на парламентских выборах в парламентской модели он не будет доминировать, то, может быть, он тогда и задумался бы о переходе к президентско-парламентской или президентской модели.

Напомним, что в 2018 году в Армении был осуществлён переход от президентско-парламентской к парламентской республике.