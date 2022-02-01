Анучино, , 08:17 — REGNUM В Анучинском районе во время охоты произошла трагедия — охотник застрелил приятеля. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Охотник mtorben

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В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый во время охоты в селе Скворцово, не убедившись в безопасности своих действий выстрелил из ружья и пуля попала в другого охотника. Мужчина получил травмы, от которых впоследствии скончался.

Уголовное дело направлено в Анучинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ачитского района Свердловской области будут судить за убийство знакомого на охоте.