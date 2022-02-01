Санкт-Петербург, , 08:04 — REGNUM Погоду в Петербурге в первый день февраля продолжит определять североатлантический циклон «Надя». Пройдет небольшой снег, а температура будет выше климатической нормы. Однако уже скоро в Северной столице станет холоднее, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно его прогнозу, в Петербурге 1 февраля будет облачно, температура воздуха −2…−4 градуса, по Ленинградской области −2…−7 градусов.

Ветер будет северо-восточный скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В среду морозы окрепнут, а небольшой снег пройдёт лишь местами», — добавил Леус, говоря о погоде на 2 февраля.

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