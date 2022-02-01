Пекин, , 08:04 — REGNUM Несмотря на последствия COVID-19, потребительский рынок Китая в 2021 году неуклонно восстанавливался, демонстрируя высокую жизнеспособность и устойчивость, сообщило министерство коммерции, передает агентство Синьхуа.

Продуктовый рынок в Китае Russian.news.cn

В прошлом году розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 12,5% в годовом исчислении до 44,1 трлн юаней (около $6,93 трлн), при этом среднегодовой рост за последние два года составил 3,9%, показали официальные данные.

Потребление в 2021 году было обусловлено инновациями, подкрепленными новыми технологиями и новыми моделями, сказал сотрудник Министерства коммерции КНР Сюй Синфэн, отметив рост розничных онлайн-продаж на 14,1% в годовом исчислении.

Между тем, потребление интеллектуальных продуктов в прошлом году быстро выросло, а продажи таких продуктов, как умные дверные замки, умные ванные комнаты и роботы-уборщики на некоторых платформах электронной коммерции, выросли более чем на 30%, сказал Сюй.

На фоне тенденций к быстрому экологичному потреблению объем продаж новых энергетических транспортных средств в Китае увеличился в 1,6 раза в годовом исчислении до 3,52 млн единиц в 2021 году, в то время как объем сделок с подержанными автомобилями увеличился на 22,6%, по словам Сюя.

Потребление льда и снега также продолжало набирать обороты в течение последнего года, когда зимние Олимпийские игры в Пекине оказались уже не за горами, а продажи лыжных принадлежностей на некоторых платформах электронной коммерции выросли более чем вдвое.