Пекин, , 08:03 — REGNUM Среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, выявлено24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сказано в заявлении оргкомитета спортивных соревнований.

Олимпиада Olympic.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В Китай 31 января прибыло 1 438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц и 1 059 «представителей других заинтересованных сторон». После прохождения ПЦР-тестирования в аэропорту, и в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 24 новых случая заражения. Из них 16 случаев среди атлетов и официальных лиц, остальные восемь среди представителей заинтересованных сторон.

Среди прибывших на Олимпийские игры российских спортсменов положительный тест на коронавирус был у тренера биатлонистов Сергея Башкирова. Но уже 29 января повторное тестировано дало отрицательный результат. В этот же день показали положительный результат тесты на коронавирус у двух хоккеисток женской сборной России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 29 случаях заражения коронавирусом, выявленных среди прибывших на Олимпийские игры в Пекин.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 29 человек получили положительные результаты тестов на ковид на ОИ-2022