Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана подготовило проект указа об открытии постоянного представительства в России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Текст документа был обнародован на сайте «Открытые НПА»,

ОДКБ Zviazda.by

В проекте указа говорится, что представительство нужно для того, чтобы привести статус полномочного представителя Казахстана в ОДКБ в соответствие с положениями организации. Для этого потребуется увеличить штат казахстанского МИД.

Документ будет доступен для публичного обсуждения до 15 февраля.

Напомним, когда массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что нападения совершают террористы, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.