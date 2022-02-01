Шанхай, Китай, 1 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Шанхая достиг рекордного уровня в 4,06 трлн юаней (около $640 млрд) в 2021 году, при росте в годовом исчислении на уровне 16,5%, показали данные Шанхайской таможни, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

В прошлом году экспорт мегаполиса на востоке Китая вырос на 14,6% в годовом исчислении до 1,57 трлн юаней, в то время как импорт подскочил на 17,7% до 2,49 трлн юаней, что привело к дефициту торгового баланса в размере 917,3 млрд юаней, сообщило таможенное управление города.

За тот же период объем импорта и экспорта между Шанхаем и Европейским союзом (ЕС), его крупнейшим внешнеторговым партнером, достиг 806,93 млрд юаней, увеличившись на 15,8% в годовом исчислении. Это число составило 19,9% от общей стоимости внешней торговли Шанхая.

Между тем, товарооборот метрополии с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенными Штатами и Японией составил 538,08 млрд юаней, 508,12 млрд юаней и 411,56 млрд юаней, что составляет 13,2%, 12,5%и 10,1%от общего объема внешней торговли соответственно.

В 2021 году экспорт механической и электротехнической продукции Шанхая достиг 1,08 трлн юаней, увеличившись на 14%, что составляет 68,7% от общей стоимости экспорта города. В частности, в городе зафиксирован резкий рост экспорта автомобилей на 206% до 57,01 млрд юаней.

Таможенное управление также отметило увеличение импорта интегральных схем в мегаполис, который превысил 300 млрд юаней, что делает их крупнейшей категорией импортируемых товаров.

Частные предприятия внесли 1,1 трлн юаней во внешнеторговый оборот Шанхая, который увеличился на 32,5% в годовом исчислении, составив 27,1% от общего объема торговли, что на 3,2 процентных пункта выше, чем в 2020 году.