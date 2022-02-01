Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Пакет антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины, может согласовать на текущей неделе Сенат США. Об этом 1 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления американских сенаторов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперёд», — сказал председатель комитета по иностранным делам сената демократ Роберт Менендес.

При этом отмечается, что еще один сенатор от американской Демпартии Крис Мёрфи указал, что, по его мнению, детали нового пакета санкций против России могут согласовать «на следующий день или около того».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон не будет сообщать детали готовящихся антироссийских санкций, чтобы Москва не успела к ним подготовиться.