Пермь, , 08:11 — REGNUM В будущем, но не ближайшем, майнинг станет стандартным экономическим процессом. Сейчас к этому никто не готов. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт, пожелавший не раскрывать свои персональные данные.

Ферма. Майнинг Xiangfu

Он подчеркнул, что тема майнинга и криптовалют весьма многолика. «С одной стороны, это — неконтролируемый инструмент обмена, покупки и продажи материальных и цифровых ценностях. С другой стороны, это — опасная штука, слабым местом которой является именно отсутствие контроля. Пример — маленькая страна Латинской Америки Сальвадор. Новый молодой президент решил хайпануть и обогатить государство. Но вместо вложения финансов в развитие страны и людей, он начал скупать крипту. В результате, экономика Сальвадора зависит ни от биржевых котировок или курса местной валюты, а от того, упадёт на 200% стоимость крипты сегодня, или поднимется на 50% завтра», — сказал он.

Что касается майнинга, то, как считает собеседник, надо понимать насколько излишки электроэнергии экономически целесообразно пускать на подобные вещи. Если это принесёт стране выгоду, то в рамках разумного, вероятно, это допустимо.

«Ведь, ни сам ли президент РФ Владимир Путин говорил ни раз, что криптовалюты — это ещё далеко неустойчивые средства обмена. Вероятно, в будущем, процессы майнинга станут стандартным экономическим процессом, как например, процедура «печатанья денег». Но, маловероятно, что сейчас к этому будущему кто-то готов», — заключил эксперт.

Напомним, ранее в телеграм-каналах появилась информация об одобрении Кремлём идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии). Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос ещё не рассматривался.