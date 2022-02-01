Благовещенск, 1 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Виновником возгорания в общежитии амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства стал студент. Его родители выразили готовность заплатить за устранение последствий пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в министерстве образования и науки региона.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после после пожара

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По предварительным данным, причиной пожара могло стать то, что молодой человек хранил в пластиковой таре бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью. В министерстве образования и науки намерены точно установить причину возгорания, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в других учреждениях. Студента, по вине которого, как предполагается, возник пожар, не собираются отчислять или выселять из общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 31 января в Благовещенске. Из здания общежития были эвакуированы почти 150 человек, один из молодых людей получил ожоги ног.