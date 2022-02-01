Чита, 1 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья по собственной инициативе покинулВиталий Ломаев: сегодняшнего дня, 1 февраля, он освободил должность министра физической культуры и спорта Забайкальского края. Об этом информирует пресс-служба губернатора региона.

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Отмечается, что до назначения министра исполнять обязанности руководителя министерства физической культуры и спорта Забайкальского края будет замминистра Андрей Серёдкин.

Как сообщало ИА REGNUM, до июня 2018 года Виталий Ломаев был первым заместителем министра физической культуры и спорта Забайкальского края.

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