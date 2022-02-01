Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:58 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проверяет сведения о якобы превышении содержания вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Смог

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поводом стали публикации СМИ. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на загрязнение пожаловались местные жители. Однако в пробах, взятых на Уральском проспекте и улице Пархоменко, не нашли превышения норм.

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