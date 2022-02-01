Нижний Тагил, Свердловская область, 1 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проверяет сведения о якобы превышении содержания вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

Поводом стали публикации СМИ. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на загрязнение пожаловались местные жители. Однако в пробах, взятых на Уральском проспекте и улице Пархоменко, не нашли превышения норм.