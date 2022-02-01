Дунгуань, Китай, 1 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Последние статистические данные показывают, что ВРП города Дунгуань, прозванного «фабрикой мира» в провинции Гуандун на юге Китая, превысил 1 трлн юаней ($157,7 млрд) в 2021 году, что на 8,2% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Aimaimyi Город Дунгуань, КНР

Это означает, что Дунгуань становится 24-м китайским городом, чей годовой ВВП на сегодняшний день превысил 1 трлн юаней.

В январе 2021 года темпы роста внешней торговли Дунгуаня перестали падать на фоне пандемии и начали набирать обороты. Общий объем импорта и экспорта за год достиг 1,52 трлн юаней, увеличившись на 14,6% в годовом исчислении.

В 2021 году промышленная добавленная стоимость крупных предприятий в Дунгуане достигла около 500,9 млрд юаней, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении, а инвестиции в промышленность увеличились на 25,3% в годовом исчислении.

В настоящее время традиционные бестселлеры внешней торговли Дунгуаня, включая одежду, обувь и головные уборы, были заменены товарами с высокой добавленной стоимостью, такими как смартфоны. Продукция машиностроения и электротехники в настоящее время составляет более 70% от общей стоимости экспорта Дунгуаня.

В 2021 году высокотехнологичная обрабатывающая промышленность Дунгуаня быстро развивалась. Например, объем производства промышленных роботов увеличился на 66,8%, интегральных схем — на 22,5%, а новых энергетических транспортных средств — на 62,5%.

Иностранные инвестиции также продолжают благоприятствовать городу. В первые три квартала 2021 года в Дунгуане было реализовано 76 проектов с инвестициями более $10 млн, с суммарным привлечением иностранных инвестиций в размере почти $3,75 млрд, что на 111,5% больше, чем годом ранее.